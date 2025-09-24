Pide diputado empatía a colegios por cobro de libros

El diputado Felipe Eduardo González Miranda se pronunció respecto a la necesidad de empatía de colegios particulares, en cuanto al cobro de libros y materiales escolares, e hizo un llamado a las autoridades educativas para que establezcan medidas que protejan la economía familiar.

Según lo señaló el diputado, muchas escuelas privadas condicionan la inscripción o reinscripción de estudiantes a la compra de uniformes, útiles, libros y otros insumos a proveedores exclusivos, restringiendo la libertad de elección de las familias y aumentando los costos de la educación.

El legislador dijo que estas condiciones van en contra de las disposiciones legales oficiales, que textualmente indican que la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no debe atar el libre desarrollo del derecho a la educación en niñas y niños de México, advirtió Felipe González.

Profeco debe intervenir.

El diputado Felipe Gonzalez Miranda recordó que las directrices de la Procuraduría Federal del Consumidor establecen que las instituciones educativas privadas deben permitir la libre adquisición de uniformes, libros y materiales, así como aceptar bienes de segunda mano en buen estado y ediciones vigentes de textos escolares.

De acuerdo a lo anterior, el legislador recordó que su postura va en contra de aumentos unilaterales en colegiaturas y de condiciones del servicio educativo para la compra de insumos con proveedores específicos, por lo que hizo un llamado a las autoridades educativas para que se fortalezcan los mecanismos de regulación y vigilancia en este tema, aunado a que ya se trabaja una iniciativa en la materia.

