Pide diputado mejorar programas y becas científicas
El legislador pide adecuar los lineamientos para el acceso y permanencia a distintos programas y becas que ofrece el gobierno, a fin de hacerlos más accesibles
Noviembre
2025
En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Ruiz Guerra para exhortar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal a establecer un diálogo permanente con la comunidad científica y universitaria.
Esto con el fin de revisar y en su caso, adecuar los lineamientos para el acceso y la permanencia a los distintos programas y becas que ofrece el gobierno de México, a fin de hacerlos más accesibles, transparentes y equitativos, fortaleciendo así la soberanía tecnológica nacional.
En la exposición de motivos, Ruiz Guerra señaló que el gobierno federal ha reconocido la importancia de la ciencia y la tecnología mediante la creación de instituciones como la mencionada Secretaría, que desde el 1º de enero de este año, fórmula y conduce la política nacional en dichas materias.
Entre los instrumentos clave que administra la Secretaría, están los distintos programas y becas que anteriormente disponía el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (CONHACYT), destinados a la formación de capital humano y tecnológico.
“Hoy se vislumbra la oportunidad de retomar el consenso y el diálogo con el gremio científico, académico y universitario. El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado destina aproximadamente 36 mil millones de pesos a la ciencia, lo que representa un incremento del 4.6% respecto al año anterior. Esta cifra, aunque aún lejana de las recomendaciones de la UNESCO, representa también una bocanada de optimismo” destacó el diputado.
