Piden apoyo para Jorgito tras accidente que cambió su vida

Jorgito, de 3 años, perdió parte de un brazo en un accidente. Su familia busca reunir más de 700 mil pesos para cubrir la deuda hospitalaria

A sus apenas 3 años, Jorgito enfrenta una nueva etapa de su vida después de sufrir un grave accidente automovilístico que le provocó la pérdida de parte de su brazo. Aunque el menor ha mostrado avances y actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, su familia atraviesa una difícil situación económica debido a los elevados costos de su atención médica.

La deuda hospitalaria supera los 700 mil pesos

Tras el accidente, el pequeño requirió atención especializada y diversos tratamientos en un hospital privado. Los gastos generados por su recuperación alcanzaron poco más de 1.3 millones de pesos, una cantidad que puso a sus padres ante una deuda que parecía imposible de cubrir.

“Gracias a Dios pues nos falta menos, verdad. Era un millón 350 mil y ahorita 700 mil pesos para cubrir, gracias a Dios pues nos dieron un mes más pero si me dijeron que para el próximo mes si no alcanzo a cubrir la cuenta pues ya nos van a cubrir un interés del 5%”, comentó el padre del menor, Jorge Juárez.

Un mes después del accidente continúa su recuperación

Ha pasado un mes desde aquel accidente de auto, en el que el menor viaja con su padre, el señor Jorge y, aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvar la extremidad del pequeño, finalmente no fue posible.

Jorgito fue sometido a una cirugía de urgencia en un hospital privado que se extendió por más de 16 horas, debido a la complejidad del procedimiento. Permaneció internado durante 11 días.

En esa primera intervención, los especialistas lograron conectar nuevamente su brazo; sin embargo, las 48 horas posteriores eran clave para determinar si el tejido resistiría. La circulación sanguínea no se mantuvo y el brazo no logró recuperarse.

Existía la posibilidad de realizar una nueva cirugía, pero implicaba mayores riesgos. Era volver a tomar parte de otra pierna del pequeño para intentar conectar nuevamente su brazo.

Sus padres tuvieron que enfrentar una de las decisiones más difíciles de su vida.

“Me dice llevame con San Juditas, llevame, yo le voy a decir a San Juditas que me regrese mi bracito y le dijo, no, luego le explicamos que pues el bracito él se lo había regalado a un bebé del cielo que no tenía bracitos, entonces tú le regalaste uno y así cada uno tiene uno y ya él se pone feliz, son cosas que tú dices es muy duro, claro es muy duro porque para verlo normal y luego en seguida te cambia la vida y pues es bien dificil”, comentó la madre del menor, Martha Salcido.

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía

Hoy, mientras el pequeño continúa con su recuperación, la familia enfrenta una deuda con el hospital privado.

La cuenta total superó el millón de pesos y, gracias al apoyo de cientos de personas que se sumaron con donaciones, rifas y boteos, lograron cubrir una parte.

Quedan poco más de 700 mil pesos.

Los padres de Jorgito piden el apoyo de la ciudadanía para reunir los 700 mil pesos.

El pequeño ya inició sus rehabilitaciones, pero saben que vendrán más gastos, como sus terapias y una futura prótesis.