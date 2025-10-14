Piden facilitar acceso bancario a adultos mayores

En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a implementar medidas que garanticen el acceso efectivo de las personas adultas mayores a los servicios bancarios, cuando los sistemas biométricos resulten ineficaces.

La diputada mencionó que, durante las visitas a su distrito, adultos mayores han externado la dificultad que enfrentan al acudir a los bancos, debido a que los sistemas biométricos, principalmente los lectores de huellas digitales, en numerosas ocasiones no logran reconocerlos. Esta situación les impide realizar trámites como el cobro de su pensión, de programas sociales o la disposición de sus propios ahorros.

El acceso a los servicios bancarios es un derecho fundamental y un componente esencial de la autonomía de las personas adultas mayores, quienes, después de toda una vida de trabajo y esfuerzo, merecen poder disponer de sus recursos de manera ágil, segura y digna. Cuando los mecanismos de identificación fallan, no solo se genera molestia y retraso, sino que se pone en riesgo la seguridad de sus finanzas y se les priva de un acceso efectivo a los servicios financieros.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la CONDUSEF, en el ámbito de sus atribuciones, pueden diseñar e implementar lineamientos, protocolos y medidas que permitan ofrecer alternativas de identificación confiables, accesibles y adaptadas a las necesidades de este sector de la población.

Comentarios