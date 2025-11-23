Cerrar X
Coahuila

Piden más inspecciones de emergencia en comercios de Coahuila

El Congreso de Coahuila aprobó un exhorto para que municipios refuercen inspecciones de salidas de emergencia y equipo contra siniestros en comercios

  • 23
  • Noviembre
    2025

La diputada Olivia Martínez Leyva presentó un punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a los 38 municipios del Estado, para que a través de sus direcciones o áreas de protección civil, realicen, o en su caso, refuercen y fortalezcan las supervisiones e inspecciones de salidas de emergencia y equipo de protección contra siniestros, dentro de establecimientos comerciales, sociales y de esparcimiento.

El punto de acuerdo, el cual fue aprobado en sesión del Congreso del Estado, señala que se busca prevenir tragedias, salvaguardar la vida y la integridad de la población, y fortalecer la cultura de la prevención y la responsabilidad institucional en el estado, por ello es indispensable la supervisión rigurosa de la infraestructura, las salidas de emergencia y los equipos de protección contra siniestros en establecimientos comerciales, sociales y de esparcimiento.
 
La diputada mencionó que en Coahuila existe una amplia red de establecimientos comerciales, como los “malls” chinos, y otros de reuniones sociales y de esparcimiento, que cuentan con alta afluencia de personas, lo que exige una vigilancia constante y rigurosa para prevenir situaciones como la tragedia ocurrida en un establecimiento comercial de Hermosillo, Sonora, el 1 de noviembre donde murieron 24 personas.


Etiquetas:
