Policía Cibernética refuerza vigilancia por riesgo a menores

La Policía Cibernética de Coahuila reforzó sus labores de vigilancia digital tras detectar un grupo en Facebook vinculado a conductas que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Durante recorridos de patrullaje en línea, la corporación identificó una página donde se compartía contenido que vulnera la integridad de menores, activando protocolos internos para evitar su difusión en el estado.

Aunque el grupo no tiene origen en Coahuila, la corporación advirtió que cualquier contenido de este tipo representa un riesgo para las familias locales debido al alcance de las plataformas digitales.

Por ello, la Policía Cibernética interviene de manera inmediata cuando se detectan publicaciones o perfiles que puedan poner en peligro a usuarios coahuilenses.

La dependencia también hizo un llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas en redes sociales, destacando que las denuncias ciudadanas son clave para localizar páginas que operan fuera del estado pero que afectan a la niñez coahuilense.

Dentro de este esquema de prevención, la Policía Cibernética mantiene patrullajes constantes y coordinación con otras instancias de seguridad para dar seguimiento a riesgos emergentes.

El monitoreo se mantiene activo mientras se trabaja en desactivar perfiles o grupos que promuevan contenido inapropiado relacionado con menores, reiterando que atender estos incidentes es una prioridad y que la vigilancia digital será permanente.

Comentarios