Coahuila

Posadas empresariales impulsan ventas de restaurantes en Saltillo

Las posadas de empresas generan un fuerte impulso al sector restaurantero en Saltillo, con picos de ingresos clave pese a la incertidumbre económica

  • 09
  • Diciembre
    2025

Las posadas de las empresas cuyos servicios se negociaron desde hace meses, han venido a beneficiar al sector restaurantero, pues estos eventos les ha generado importantes ingresos en el cierre de año, afirmó Isidoro García Reyes, presidente de la Canirac Saltillo.

“Muchos resturantes desde principios de año empezaron a negociar posadas navideñas en empresas automotrices aquí en la región para separar las fechas de estos eventos masivos y que nos generan picos de ingresos que son de los más importantes durante el año”.

Dijo que además de las posadas masivas, también las empresas organizan festejos departamentales, y que a pesar de las dificultades económicas, los clientes no las cancelan.

“El gremio (restaurantero) las está aprovechando para tener este cierre con mayores ventas en nuestros establecimientos, y poder compensar las bajas que tuvimos en el mes de regreso a clases, en esos meses de incertidumbre económica a nivel global”.

Señaló que al margen de ello, se han tenido actividades como el evento de Coahvino, y que próximamente se abrirá un nuevo restaurante en Saltillo bajo el concepto de cortes de espadas.


