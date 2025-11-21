Cerrar X
Prefieren adoptar a bebés que a mayores de seis años en Saltillo

Una familia que inició su proceso de adopción argumentó que optan por un menor de brazos para vivir toda su infancia con él

  • 21
  • Noviembre
    2025

El Sistema DIF Saltillo informó que, dentro de los procesos de adopción, la mayoría de las familias solicitantes continúa mostrando una marcada preferencia por bebés de brazos, principalmente por el interés de acompañar su crecimiento desde sus primeras etapas de vida.

El director general del DIF, Roberto Cárdenas, explicó que esta tendencia provoca que niñas y niños mayores de 6 años enfrenten un periodo más prolongado en la espera de una familia, pese a que también se encuentran en condiciones de integrarse a un hogar de forma plena.

“Muchas familias llegan con la idea de adoptar a un recién nacido porque sienten que así podrán formar un vínculo desde el inicio; sin embargo, también tenemos niñas y niños más grandes que desean una oportunidad y que tienen mucho que ofrecer”, señaló el funcionario.

Una familia que recientemente inició su proceso de adopción, y que prefirió mantener su identidad reservada, compartió que eligieron a un bebé debido a que “queríamos vivir toda su infancia con él, verlo dar sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras”. 

ebf09e6b-fab6-4937-82f0-1558c716b2e5.jpg

No obstante, mencionaron que durante las sesiones de convivencia conocieron a menores de mayor edad “muy cariñosos y con muchas ganas de pertenecer a un hogar”.

Por su parte, una tutora temporal que colabora con el programa de acogimiento familiar comentó que “los niños más grandes entienden perfectamente lo que significa tener una familia y lo anhelan; muchos preguntan si algún día alguien los escogerá”.

Cárdenas reiteró que todos los procesos se realizan bajo estrictos lineamientos legales, estudios psicológicos y valoraciones integrales, donde la prioridad es el interés superior de cada menor. Añadió que el DIF mantiene campañas permanentes de sensibilización para promover la adopción de niñas, niños y adolescentes de todas las edades, con el objetivo de que cada uno encuentre un hogar definitivo.


