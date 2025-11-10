Cerrar X
Coahuila

Premian en Coahuila proyecto de calzado inclusivo infantil

Un proyecto que diseña zapatos especiales para niñas y niños con discapacidad fue reconocido en Coahuila por su innovación y compromiso social

  • 10
  • Noviembre
    2025

El proyecto “Pasos Felices por la Inclusión”, de la fundación Te Quiero Ver Feliz con sede en Torreón, fue reconocido con el Premio Estatal “Yo por la Inclusión” 2025, por su contribución al bienestar y rehabilitación de niñas y niños con discapacidad motriz.

El reconocimiento fue entregado por primera vez por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la ceremonia celebrada en el DIF Coahuila, en la que se reconoció el trabajo de organizaciones, empresas y asociaciones que impulsan la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La fundación ganadora, encabezada por la psicóloga Esmeralda Félix Saucedo, desarrolla un programa que  distribuye calzado ortopédico especial para menores con condiciones como parálisis cerebral infantil o retraso psicomotor, facilitando su proceso de rehabilitación física.

5181fb43-88cc-48a6-9105-3df5ed84748c.jfif

“Nuestro proyecto surgió del trabajo diario con las familias y de ver las necesidades reales de los niños. 

Los zapatos especiales se acompañan a las férulas que muchos utilizan y que son esenciales para que los fisioterapeutas puedan ayudarlos a caminar”, explicó Félix Saucedo tras recibir el premio.

Actualmente, la fundación atiende a 42 niñas y niños en Torreón, y el apoyo económico obtenido —100 mil pesos— será destinado a la compra de más pares de calzado y al fortalecimiento del programa de rehabilitación física que ofrecen en sus instalaciones.

“Este premio nos ayudará a seguir comprando zapatos, pero sobre todo a continuar identificando lo que los niños necesitan para avanzar en su tratamiento. Es una motivación enorme para seguir trabajando por la inclusión”, agregó la fundadora.

Durante el evento también se otorgó una mención honorífica a la empresa coahuilense Dulces Pasos, dirigida por Lerma Guajardo, por su innovación en calzado adaptado que facilita el uso de férulas y ortesis en menores con discapacidad.

49a8b0bb-8872-41d2-a1d9-fa6e9a89181a.jfif

“Nuestro calzado está diseñado para hacer más sencillo el proceso de colocación de férulas; se abre por la mitad, es más ancho y cómodo. Queremos que cada niño pueda tener un zapato funcional y bonito”, señaló Guajardo, quien ha sido reconocida por su trabajo en inclusión y emprendimiento desde 2019.

El Premio Estatal “Yo por la Inclusión” busca reconocer a personas, instituciones y asociaciones que promueven la igualdad, la no discriminación y la participación plena de las personas con discapacidad en Coahuila.


