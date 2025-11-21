Prende focos inseguridad en Torreón, gobernada por Román Cepeda

El otrora tranquilo municipio de Torreón, Coahuila, gobernador por el priista Román Cepeda, reina la incertidumbre y zozobra entre la población debido a hechos violentos que se han presentado en la región.

A lo largo del año, se han registrado ataques a balazos contra policías y se han encontrado restos humanos en la vía pública. Pero ahora, la situación se enrareció aun más luego de que el pasado 17 de noviembre, en el municipio vecino de Gómez Palacio, Durango, se registrado el asesinado del ex secretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro Muñoz.

Esta situación ha levado los focos de alarma entre los sectores torreoneses como el de comerciantes e industriales.

Expertos sostienen que Cepeda no tiene un plan de seguridad estructurado que impidan que la delincuencia permee en las calles de la ciudad debido a que se ha enfocado en atender asuntos políticos.

El asesinato de Mascorro, ocurrido en su domicilio, ha sido uno de los hechos recientes que han encendido los focos rojos en la Región Laguna, principalmente en Torreón, que es una subsede de la Copa del Mundo de la FIFA en junio del año próximo.

Por su cercanía con la capital Saltillo y con el desarrollo futbolístico de Torreón, casa del Santos Laguna, Monterrey, una de las tres sedes del Mundial en México, se prepara para la fiesta mundialista que se espera arranque una vez que se realice el sorteo dentro de unos días.

Gómez Palacio, Durango, ha sido escenario de hechos violentos en los últimos meses.

En agosto de este año, fue localizada una cabeza humana debajo del puente Solidaridad, en los límites con Torreón, mientras que en octubre, elementos de la Policía Municipal fueron atacados a balazos mientras se encontraban en un punto de revisión sobre el bulevar Ejército Mexicano.

“Nosotros tenemos mucho intercambio con ellos de información, por esto nos reunimos con personal del Ejército, del mando especial de la Laguna, y hacemos lo que nos toca de este lado de Coahuila, que es cuidar, que es blindar, y ellos traen una línea de investigación en Gómez Palacio”, afirma Federico Fernández Montañez, Fiscal General de Coahuila.

Dijo que el partido de México ante Uruguay fue un ejercicio de la seguridad que se tendrá con la cercanía de la justa mundialista.

Señaló que los filtros que se colocaron desde Paila, en el entronque hacia Parras de la Fuente, hasta la seguridad alrededor del estadio, los sistemas de videovigilancia y unidades caninas arrojaron saldo blanco, lo que demuestra que Coahuila se está preparando para todas las actividades que tendrá la justa mundialista en la región.

El Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, destacó que la voluntad política obliga a una coordinación permanente con las fuerzas locales y federales, para obtener los mejores resultados en materia de seguridad.

