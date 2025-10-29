Preparan panteón Santo Cristo de Saltillo para recibir visitantes

El panteón Santo Cristo de Saltillo se alista para recibir a miles de visitantes durante este fin de semana, con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Este camposanto, ubicado en la colonia Valdés Sánchez, es considerado el segundo más visitado de la capital coahuilense, solo detrás del panteón Santiago, situado en la calzada Francisco I. Madero.

Autoridades municipales y personal del lugar se preparan para atender la gran afluencia que se espera los días 1 y 2 de noviembre, fechas en las que las familias acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Como parte de las actividades programadas, se llevará a cabo el tradicional Festival de las Almas, que incluirá presentaciones culturales, concursos de catrinas, música en vivo y misas especiales en memoria de los difuntos.

Estas acciones buscan mantener vivas las tradiciones mexicanas y ofrecer un espacio de convivencia familiar en un ambiente de respeto y reflexión.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para respetar las normas establecidas, entre ellas la prohibición de introducir bebidas alcohólicas y la recomendación de solicitar autorización previa en caso de llevar música.

De esta manera, se busca que la celebración transcurra en orden y que el panteón Santo Cristo conserve su ambiente solemne, en honor a quienes descansan en el lugar.

Comentarios