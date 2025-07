Presenta coro Festival Singers concierto en templo de Saltillo

El Templo de San Juan Nepomuceno fue escenario del concierto “Música sagrada para el espacio sagrado”, a cargo del coro Festival Singers Saltillo, como parte de la edición 448 del Festival Internacional de las Artes (FINA), ante un público que ovacionó de pie la calidad vocal del ensamble local.

Dirigido por Lawrie MacEwan y acompañado al piano por Manuel Muñoz Amaya, el programa reunió obras de compositores como Thomas Tallis, Anton Bruckner, William Byrd, Eric Whitacre y William L. Dawson, entre otros. El repertorio abarcó desde música coral clásica hasta piezas espirituales afroamericanas, interpretadas por un grupo de 24 cantantes.

La presentación incluyó obras como If Ye Love Me, Ave Verum Corpus, Sleep y Sweet Sweet Spirit, y contó con la participación destacada de la solista Patty Tamez, quien interpretó “Nobody Knows the Trouble I’ve Seen”.

Lawrie MacEwan, fundador y director artístico del coro, resaltó que la agrupación busca promover la excelencia coral en Saltillo, y destacó que muchos de los integrantes han sido parte de coros profesionales en México y el extranjero.

El concierto también sirvió como una muestra del compromiso del Festival Singers Saltillo con la recuperación del órgano histórico del templo sede, objetivo que ha motivado otras presentaciones previas, como la misa de Buenos Aires de Palmieri.

Este evento formó parte de las actividades oficiales del FINA 448, consolidando la oferta musical del festival con propuestas que combinan el arte vocal, el repertorio universal y el rescate del patrimonio local.

Integrantes del coro Festival Singers Saltillo:

Sopranos:

Magaly López Galván

Ana Gabriela Leal

Patty Tamez

Dalia Alaniz Rangel

María del Pilar Muro Arias

Daniela Ramos

Erika Rodríguez

Claudia Alejandra Ruiz Moreno

Cassandra Mimiaga

Altos:

Marisol López Betancourt

Carolina Muñoz Medina

Edna Marcela Carrizales Medina

Cecilia Ortiz

Sarahi Cruz Padrón

Mary Carmen Ramírez

Tenores:

Gerardo Benjamín Mena Parra

Joel Alejandro Mena Parra

Rodrigo Herrera Herrejón

Rodrigo Soria

Barítonos:

Anastasio Flores Covarrubias

Daniel López Galván

Diego Herrera Contreras

Marco Antonio Mendoza Leal

