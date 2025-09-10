Cerrar X
Coahuila

Presenta Edna Dávalos el programa 'Mercadito en tu Colonia'

La diputada local señaló que se llevará a cabo cada jueves, iniciando este 11 de septiembre en la Plaza Tula de Ramos Arizpe

  • 10
  • Septiembre
    2025

En rueda de prensa ofrecida este miércoles, la diputada Edna Dávalos presentó el programa “Mercadito en tu Colonia”, una iniciativa que tiene la finalidad de ofrecer productos frescos a bajo costo, como verduras y frutas, a las familias de Ramos Arizpe.

La legisladora señaló que se llevará a cabo cada jueves, iniciando este próximo 11 de septiembre en la Plaza Tula, para beneficiar a las familias de Ramos Arizpe.

Dijo que el "Mercadito en tu Colonia" ofrecerá una variedad de productos frescos y de calidad a precios accesibles y estará recorriendo las colonias del municipio.

"Queremos aportar un granito de arena para contribuir a mejorar la economía de las familias", afirmó la diputada Edna Dávalos.

"Seguiremos trabajando para cumplir con nuestros compromisos y brindar apoyo a las familias de Ramos y todo el Distrito 12", agregó.

El "Mercadito en tu Colonia" se suma a las acciones continuas que la diputada ya lleva a cabo en el distrito, como las 6 Oficinas de Gestión, el Programa de Lentes a Bajo Costo, los Dispensarios Médicos y las entregas de Aparatos Ortopédicos.

"Nuestro objetivo es brindar apoyo a las familias, y este programa es un paso más en esa dirección", concluyó.


