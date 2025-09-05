Cerrar X
Coahuila

Presentan 135 proyectos en concurso de transparencia

El certamen tiene el objetivo de promover la participación ciudadana en el combate a la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos

  • 05
  • Septiembre
    2025

Un total de 135 propuestas participaron en la fase estatal de los concursos “Transparencia en Corto 2025” y “Contraloría Social 2025”, organizados por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, con el objetivo de promover la participación ciudadana en el combate a la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos.

La titular de la dependencia, Elma Marisol Martínez González, informó que en la décima tercera edición de “Transparencia en Corto” se registraron 41 cortometrajes elaborados por jóvenes de 15 a 18 años, así como 75 videos de la categoría de 19 a 25 años, todos ellos enfocados en los mecanismos para fortalecer la transparencia y combatir la desinformación.

En paralelo, el certamen “Contraloría Social 2025” reunió 19 proyectos ciudadanos, de los cuales ocho corresponden a acciones de Comités de Contraloría y 11 a propuestas de vigilancia ciudadana en la gestión pública.

Los materiales de “Transparencia en Corto” serán evaluados el próximo 11 de septiembre por representantes de la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, la Universidad Carolina y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Los resultados se darán a conocer el 23 de septiembre.

En el caso de “Contraloría Social 2025”, los proyectos ya fueron revisados por un jurado integrado por el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, la Universidad La Salle, la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Los nombres de los ganadores se anunciarán en la misma fecha.

La premiación de ambos concursos estatales está programada para el 9 de octubre en Saltillo, donde se reconocerá a los jóvenes y colectivos que contribuyen a consolidar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la entidad.


