Presentan 80 quejas en la Fiscalía General de Coahuila

La Fiscalía General del Estado en la región Sureste emitió una advertencia ante el creciente número de denuncias por tandas organizadas en redes sociales.

Julio César Loera Ruiz, delegado regional, en lo que va del año se han recibido cerca de 80 quejas de personas que no obtuvieron el monto que les había sido prometido.

Explicó que estos mecanismos suelen operar a través de grupos de WhatsApp, donde los participantes acuerdan turnos y fechas para recibir determinadas cantidades de dinero.

Agregó que muchas de estas tandas se presentan como supuestas inversiones, que prometen rendimientos semanales o mensuales que, afirmó, son prácticamente imposibles de verificar y muy difíciles de perseguir jurídicamente.

Loera Ruiz señaló que, debido a que se trata de acuerdos privados entre los propios integrantes, resulta complejo configurar un delito cuando se produce un incumplimiento, especialmente porque los conflictos suelen surgir hasta un año después, periodo que generalmente dura cada tanda.

“Por lo regular, estos esquemas se extienden durante un año; es al finalizar ese lapso cuando comienzan las quejas”, explicó.

