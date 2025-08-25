Presentan “Derecho a la Salud: Una Responsabilidad compartida”
La conferencia forma parte del programa de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, género, y no discriminación
Este lunes en Congreso del estado se llevó a cabo la conferencia Derecho a la Salud: Una Responsabilidad Compartida, dirigida a los colaboradores del palacio legislativo con el fin de conocer el marco jurídico que garantiza el derecho a la salud, el autocuidado, entre otros aspectos claves sobre este tema.
Esta conferencia forma parte del programa de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, género, transversalización y no discriminación.
Esta actividad se realizó los días 21 y 25 de agosto por parte de la Unidad de Género del Congreso, cuya titular es la maestra Laura Martínez Rivera; asimismo la ponencia estuvo a cargo de la doctora Adriana del Bosque Dávila con la participación de la doctora Mónica Aguirre.
En esta conferencia se abordaron temas como la equidad en el acceso a servicios médicos, los estándares nacionales e internacionales que promueven que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; así como la corresponsabilidad entre gobierno, instituciones y ciudadanía.
De esta forma el Congreso del Estado continúa impulsando una política que impulse tanto la equidad de género, así como el desarrollo personal de los colaboradores
