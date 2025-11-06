Presentan estreno de “Las Brujas de Salem” en Coahuila

La compañía Signos Teatro, integrada por talento de la Facultad y bajo la dirección del Lic. Juan Alberto Pérez, llevó a cabo el estreno de la puesta en escena “Las Brujas de Salem”, ante estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general, quienes reconocieron la calidad interpretativa y el compromiso artístico de las y los actores.

Basada en la obra de Arthur Miller, la puesta destacó por su atmósfera envolvente, el cuidado en la dirección y la fuerza de los personajes, elementos que mantuvieron la atención del público desde el primer momento.

El evento contó con la presencia del M.C. Octavio Pimentel, Rector de la Universidad, quien acudió para acompañar al elenco y celebrar el impulso cultural que se genera dentro de la comunidad universitaria.

Docentes asistentes expresaron su satisfacción por el estreno.

“El trabajo del elenco es impecable. La entrega en escena y la energía que transmiten es digna de reconocimiento. Fue una función que nos atrapó de principio a fin”, comentó una profesora del área de artes.

Por su parte, uno de los estudiantes presentes destacó el impacto emocional de la obra:

“Ver a mis compañeros en el escenario es inspirador. Se siente la pasión que le pusieron a cada ensayo. Es admirable cómo lograron transmitir el ambiente tenso y la fuerza de la historia”.

Integrantes de Signos Teatro señalaron que esta experiencia representa un crecimiento personal y colectivo.

“Fue un reto importante. Estudiar los personajes, comprender su contexto y transmitir esa emoción al público ha sido una enseñanza enorme”, compartió una actriz del elenco.

El director, Lic. Juan Alberto Pérez, agradeció el apoyo recibido y reconoció el esfuerzo del equipo:

“Este estreno es resultado de muchas horas de trabajo, dedicación y amor al teatro. Me siento orgulloso del elenco y de cómo lograron apropiarse de una obra tan poderosa”.

La Facultad agradeció la asistencia del público y señaló que muy pronto se anunciarán nuevas funciones, invitando a la comunidad a continuar apoyando el talento de las pericas y los pericos.

La puesta en escena refrenda el compromiso de la Universidad con la promoción cultural y la formación artística, consolidando espacios donde estudiantes pueden explorar y fortalecer sus habilidades escénicas mientras comparten su talento con la comunidad.

