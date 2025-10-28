Cerrar X
Coahuila

Presentan libro infantil sobre derechos de la niñez en Saltillo

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que este material fue diseñado para que los menores aprendan sobre sus derechos de una forma divertida

  • 28
  • Octubre
    2025

Con el propósito de promover el conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de la niñez, el DIF Saltillo y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila presentaron el libro infantil “Tu Aventura, Tus Derechos”, una edición colaborativa que busca formar desde temprana edad a ciudadanos conscientes, responsables y empáticos.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que este material fue diseñado para que las niñas y los niños aprendan sobre sus derechos de una forma divertida y accesible. “Queremos que cada niño sepa que tiene derechos, que su voz cuenta y que puede hacer valerlos con respeto y amor. Este libro es una puerta hacia el conocimiento, pero también hacia la empatía”, expresó.

Por su parte, representantes de la Facultad de Jurisprudencia señalaron que este proyecto refleja el compromiso social de la universidad con las nuevas generaciones. “La educación en derechos humanos debe comenzar desde la infancia. Tu Aventura, Tus Derechos permite sembrar en los pequeños la importancia de la justicia y la igualdad”, mencionó uno de los catedráticos participantes en la elaboración de la obra.

Algunos niños y niñas presentes compartieron su emoción al recibir el libro. “Me gustaron los dibujos y aprendí que todos tenemos derecho a jugar y a ser escuchados”, comentó Sofía, de 9 años, alumna de primaria. Otro pequeño, Diego, de 10 años, señaló que “el libro enseña que ayudar a los demás también es parte de respetar los derechos”.

El libro contiene ilustraciones coloridas, actividades interactivas y relatos que promueven valores como el respeto, la solidaridad, la equidad y la participación. Además, busca generar un espacio de diálogo entre padres, maestros y estudiantes sobre la importancia de proteger y hacer valer los derechos de la niñez.

El DIF Saltillo reiteró su compromiso de continuar impulsando programas y materiales educativos que fortalezcan el desarrollo integral de las niñas y los niños, trabajando de la mano con instituciones académicas para construir una sociedad más justa, inclusiva y consciente.


