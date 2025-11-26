Cerrar X
Coahuila

Presumirá Manolo inversión en seguridad y desarrollo social

El gobernador de Coahuila dará su segundo informe y entre los temas de este resaltará la inversión en equipamiento de seguridad

  • 26
  • Noviembre
    2025

El gobernador de Coahuila, Manolo Muñoz Salinas, alista la presentación de su segundo informe de gobierno en el municipio de Torreón, Coahuila.

Entre los temas que resaltará está la inversión en equipamiento de seguridad, la cual en dos años asciende a $7,500 millones de pesos, con la expectativa de llegar a los $12,000 millones en el resto del sexenio.

Otro de los ejes que presumirá el mandatario priísta es el programa “Mejora”, que comprende las estrategias de programas sociales del sexenio.

El informe está programado para las 17:00 horas en el Coliseo Torreón. 

Diego Rodríguez, coordinador de comunicación de Coahuila, dijo que el informe se lleva a cabo en esta ciudad porque es un compromiso del gobernador Manolo Jiménez.

En el auditorio ya hay cientos de personas esperando el mensaje del mandatario priísta.

En el exterior también hay marcada presencia de medios de comunicación.

También se encuentra una representación del sindicato de trabajadores del estado.


Comentarios

Etiquetas:
