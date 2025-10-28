Prevén descenso de temperatura por Frente Frío número 11

A partir de la noche de este martes se espera un descenso generalizado de temperatura en todo el estado, acompañado de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, debido al ingreso del Frente Frío número 11, informó la Subsecretaría de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno afectará las cinco regiones de Coahuila, provocando condiciones frías desde la madrugada del miércoles y posibles lluvias ligeras en zonas del Sureste y Centro.

En la Región Sureste, donde se ubican Saltillo y Ramos Arizpe, se prevén temperaturas mínimas de 6 grados Celsius y una probabilidad de lluvia del 25 por ciento durante el miércoles. En la Región Centro, los valores oscilarán entre 10 y 22 grados, mientras que en el Norte y Carbonífera las mínimas serán de 8 grados.

Las rachas de viento podrían alcanzar entre 65 y 80 kilómetros por hora, con riesgo de caída de árboles, postes o estructuras ligeras, por lo que se recomendó asegurar objetos en exteriores y conducir con precaución.

Protección Civil exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a niños y adultos mayores, y evitar el uso de anafres o braseros dentro de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

El organismo pidió mantenerse atento a los reportes meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades locales durante las próximas horas, ya que el frente frío permanecerá sobre el territorio coahuilense hasta el jueves, con condiciones de clima frío y viento fuerte en gran parte de la entidad.

