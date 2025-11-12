Privilegian becas sobre inversión en instituciones: diputada

La diputada de Morena Magaly Hernández aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 contempla inversión en educación para Coahuila, aunque reconoció que los recursos estarán concentrados principalmente en becas estudiantiles, como la Rita Cetina, y no en infraestructura o programas curriculares, como demandan las universidades públicas.

“Está lo del programa La Escuela es Nuestra y además lo de la beca Rita Cetina, que entra este año a nivel primaria (…) y en infraestructura sabemos que este año llegó a educación media superior, pero este año llega a educación básica”, declaró la legisladora.

Al ser cuestionada sobre las exigencias de la Universidad Autónoma de Coahuila y otras instituciones respecto al financiamiento para mejorar instalaciones, fortalecer programas académicos y cubrir adeudos de pensiones, Hernández evitó responder de manera directa.

“Les vuelvo a repetir, estamos analizando el tema del presupuesto en educación; lo que nosotros vemos que se ha visto favorecido son las becas que regresan… Yo no voy a caer en controversias que usted quiere provocar”, respondió ante los cuestionamientos.

La diputada no precisó si respaldará las propuestas de mayor presupuesto para las universidades públicas del estado, limitándose a señalar que el incremento educativo se reflejará únicamente en los apoyos directos a estudiantes

