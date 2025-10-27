Cerrar X
Coahuila

Promueven Día de Muertos en secundaria 'José Clemente Orozco'

Docentes destacan la importancia de preservar las tradiciones, por lo que buscan fortalecer el sentido de pertenencia con la participación escolar

  • 27
  • Octubre
    2025

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas y fomentar la creatividad artística entre los jóvenes, la Escuela Secundaria Técnica No. 74 “José Clemente Orozco” se prepara para celebrar el Día de Muertos con diversas actividades culturales, entre ellas la elaboración del altar dedicado al activista Homero Gómez y el tradicional Concurso de Catrinas.

La maestra Hania Gómez, responsable de la materia de Artes, Danza, explicó que el altar de este año estará inspirado en la labor de Homero Gómez, reconocido por su compromiso con la protección de la mariposa monarca.

“Este es mi primer año en esta escuela y quisimos dedicar el altar a Homero Gómez. Nos estamos preparando con muchas mariposas y decoraciones relacionadas con su labor. Ha sido muy divertido trabajar con los alumnos, especialmente al pintar aserrín y elaborar flores y mariposas en 3D”, comentó.

cdf349bf-a4f6-4033-ba2d-9c9a7e01a23e.jpg

Además, junto con la maestra Pati, preparan una gran mariposa decorativa que servirá como punto fotográfico para los estudiantes, integrando el arte con la naturaleza y la tradición.

De manera paralela, se llevará a cabo el Concurso de Catrinas y Catrines, abierto a todo el alumnado de la institución.

“Este año tenemos algunos porcentajes y criterios definidos para la evaluación, pero lo más importante es que los chicos, a través de su creatividad, desarrollen una identidad cultural. Queremos que representen a las Catrinas desde su propio contexto, sin repetir los mismos personajes de siempre, sino mostrando originalidad y lo que viven en su comunidad”, señaló la docente.

c71248ee-9528-4d65-8be2-34d1a573719e.jpg

Sobre la importancia de preservar estas tradiciones, Hania Gómez destacó que estos concursos ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia y participación escolar.

“Creo que esta generación ha perdido un poco esa conexión con nuestras tradiciones. Por eso queremos que los alumnos participen, que se involucren y que nunca se pierdan este tipo de expresiones culturales”, puntualizó.


Comentarios

