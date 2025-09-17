Proponen 'islas de infiltración' para captar agua de lluvia

Con el objetivo de enfrentar la sequía, recargar los acuíferos y reducir el riesgo de inundaciones, el ciudadano saltillense Luis Ángel Iván Echeverría Elizondo, está impulsando la creación de “islas de infiltración” en banquetas y camellones de Saltillo.

La iniciativa fue aceptada por el municipio dentro del Presupuesto Participativo y podrá ser votada por la ciudadanía en la plataforma oficial Participa Saltillo.

El proyecto plantea sustituir bolardos y superficies de concreto por estructuras permeables con tierra y plantas nativas de bajo consumo hídrico, como sábila y agave, que permitan filtrar el agua de lluvia al subsuelo.

De acuerdo con la propuesta, estas áreas verdes también atraerán polinizadores como abejas y mariposas, mitigarán el calor urbano y mejorarán la estética de la ciudad.

Echeverría Elizondo, impulsor de la propuesta, explicó que la idea nació como respuesta a la falta de aprovechamiento del agua pluvial.

“Gran parte de esta agua se desperdicia en escurrimientos, cuando podría recargar nuestros mantos acuíferos. Con estas islas buscamos regenerar el ecosistema y crear sombra, belleza urbana y más biodiversidad”, comentó.

El municipio confirmó que la iniciativa cuenta con factibilidad técnica, jurídica y presupuestaria, por lo que podrá ser implementada si resulta ganadora en la votación ciudadana.

Según el reglamento, en caso de aprobarse se ejecutará con recursos del 3% del impuesto predial destinado al Presupuesto Participativo.

Las zonas señaladas como prioritarias son los puntos de encharcamiento en avenidas principales como Fundadores e Hidalgo, así como áreas cercanas a semáforos hídricos instalados recientemente por el ayuntamiento.

“Si funciona en estos puntos, se puede extender a toda la ciudad. Saltillo tiene condiciones geográficas que permiten aprovechar al máximo estas acciones”, añadió Echeverría.

La propuesta, registrada con el número de folio 534 en la plataforma digital, busca ser una solución sostenible, económica y replicable, que además fomente la participación ciudadana.

“Es nuestro deber como sociedad aportar al futuro de la ciudad y heredar un Saltillo con agua y calidad de vida”, concluyó el promotor.