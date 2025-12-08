Proponen multas millonarias por cirugías estéticas a menores

Para evitar casos como el de Paloma Nicole, de 14 años, quien murió en Durango debido a una cirugía estética, el Congreso local de Coahuila impulsa una iniciativa para prohibir estas prácticas en menores de edad en Coahuila.

Buscarán imponer multas de hasta $6 millones 298,000 pesos y penas de prisión a quienes realicen cirugías estéticas en menores de 18 años, de acuerdo con una iniciativa que reforma el Código Penal y la Ley Estatal de Salud. Las sanciones económicas más altas aplicarán en los municipios de la frontera norte, donde se busca frenar procedimientos que no tengan fines médicos o reconstructivos.

La propuesta prohíbe cualquier intervención estética en menores de edad, salvo cuando exista un dictamen especializado que justifique la necesidad terapéutica o reconstructiva. Quienes operen sin esta autorización enfrentarán multas que van desde $2 millones 788,000 hasta $4 millones 182,000 pesos, además de la posibilidad de ser encarcelados.

La iniciativa también sanciona la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes que promueva estándares de belleza irreales, genere presión estética, utilice testimonios de menores o figuras públicas o no advierta sobre los riesgos de los procedimientos. Quienes difundan este tipo de mensajes serán acreedores a las mismas multas.

En el ámbito penal, se propone crear el Artículo 208 Bis para castigar con tres a seis años de prisión a quien realice procedimientos estéticos sin fines médicos o reconstructivos en menores de edad. Si la intervención causa lesiones físicas o psicológicas, la pena aumentará a la mitad; y si deriva en la muerte del paciente, el responsable podría recibir hasta 25 años de cárcel, además de quedar inhabilitado de manera definitiva. Si participa personal del sector salud, las sanciones también se incrementarán.

Los diputados Jorge Arturo Valdés Flores (PVEM) y Beatriz Eugenia Fraustro Dávila (PRD), promoventes de la iniciativa, argumentaron que estos procedimientos pueden comprometer el desarrollo físico y emocional de los menores, además de representar riesgos severos por mala práctica o aplicación de anestesia.

La Organización Mundial de la Salud advierte que las cirugías con fines no médicos en menores son prácticas de alto riesgo. México figura entre los primeros lugares en intervenciones de este tipo a nivel mundial y ocupa el octavo lugar en operaciones de aumento de seno.

