Cerrar X
29c1a967_fcd4_454d_b619_e88f76717138_4e70d58e76
Coahuila

Proponen reforma para reintegrar mujeres al mercado laboral

Diputado Robles impulsa reforma en Coahuila para reconocer el trabajo del hogar y apoyar la reinserción laboral de mujeres con equidad

  • 20
  • Octubre
    2025

El diputado Carlos Humberto Robles Loustaunau propuso una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, con el fin de erradicar la exclusión del ámbito productivo después de años de dedicación al hogar.
  
Lo anterior debido a que cuando estas mujeres buscan reincorporarse al mercado laboral, enfrentan barreras: la falta de experiencia reciente o de capacitación actualizada; prejuicios de empleadores, que desestiman las habilidades desarrolladas en el ámbito doméstico, y ausencia de políticas públicas específicas que acompañen su reinserción laboral, entre otras; generando una situación de vulnerabilidad económica que impacta directamente su autonomía y limita su acceso a condiciones de vida dignas, reproduciendo ciclos de dependencia y desigualdad.
 
El propósito de la reforma es reconocer el valor social del trabajo en el hogar y garantizar mecanismos que permitan a las mujeres, que se dedicaron a estas labores, reincorporarse al mercado laboral en condiciones de equidad.
 
Según lo explicó Robles, mediante la adición de atribuciones específicas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y al Instituto Coahuilense de las Mujeres; se busca impulsar programas que incluyan: Capacitación técnica y profesional que actualice los conocimientos de las mujeres.

Vinculación efectiva con empresas y organismos productivos, generando incentivos para contratar a mujeres en reinserción laboral. 

Programas de sensibilización empresarial, que eliminen estigmas y valoren habilidades adquiridas en las labores de cuidado; tales como la organización, la administración del tiempo y la resiliencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Oaxaca_exige_a_Shein_retirar_prendas_con_disenos_istmenos_8e163279dc
Oaxaca exige a Shein retirar prendas con diseños istmeños
EH_UNA_FOTO_43_ae24fd9595
Presenta Tigres Femenil su nuevo jersey 'Poder Amazona'
EH_CONTEXTO_b3a122341e
Alexia Putellas rechaza dichos machistas de 'Chicharito'
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_gastos_fd8239c99a
¡Sufren los regios!: 50% enfrenta estrés financiero
finanzas_espacios_industriales_382701a7cf
Crecen un 12% espacios industriales en Nuevo León
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×