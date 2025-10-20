Proponen reforma para reintegrar mujeres al mercado laboral

El diputado Carlos Humberto Robles Loustaunau propuso una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, con el fin de erradicar la exclusión del ámbito productivo después de años de dedicación al hogar.



Lo anterior debido a que cuando estas mujeres buscan reincorporarse al mercado laboral, enfrentan barreras: la falta de experiencia reciente o de capacitación actualizada; prejuicios de empleadores, que desestiman las habilidades desarrolladas en el ámbito doméstico, y ausencia de políticas públicas específicas que acompañen su reinserción laboral, entre otras; generando una situación de vulnerabilidad económica que impacta directamente su autonomía y limita su acceso a condiciones de vida dignas, reproduciendo ciclos de dependencia y desigualdad.



El propósito de la reforma es reconocer el valor social del trabajo en el hogar y garantizar mecanismos que permitan a las mujeres, que se dedicaron a estas labores, reincorporarse al mercado laboral en condiciones de equidad.



Según lo explicó Robles, mediante la adición de atribuciones específicas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y al Instituto Coahuilense de las Mujeres; se busca impulsar programas que incluyan: Capacitación técnica y profesional que actualice los conocimientos de las mujeres.

Vinculación efectiva con empresas y organismos productivos, generando incentivos para contratar a mujeres en reinserción laboral.

Programas de sensibilización empresarial, que eliminen estigmas y valoren habilidades adquiridas en las labores de cuidado; tales como la organización, la administración del tiempo y la resiliencia.

Comentarios