Ramos Arizpe clausura hasta tres obras por semana

El municipio de Ramos Arizpe mantiene una supervisión constante de obras en ejecución, derivado de lo cual se han clausurado entre dos y tres construcciones por semana en lo que va del año, informó el director de Desarrollo Urbano, David Valdés Álvarez.

El funcionario explicó que la mayoría de los casos corresponden a obras medianas y pequeñas, donde los propietarios o desarrolladores no tramitan los permisos correspondientes antes de iniciar los trabajos, a diferencia de los proyectos de gran escala, donde las empresas suelen cumplir con todos los requisitos legales.

“Desgraciadamente todavía no se maneja una cultura de venir a tramitar los permisos antes de empezar. Con las obras grandes casi no batallamos, pero sí con las medianas y pequeñas, donde muchas veces es la primera vez que abren su negocio o nave industrial”, señaló Valdés Álvarez.

El director precisó que las clausuras se realizan una vez agotado el procedimiento administrativo, que incluye una notificación y un citatorio previo. En los casos en los que no hay respuesta del responsable, se procede a colocar los sellos de suspensión de obra.

“Cuando suspendemos una obra es porque ya hay un antecedente. Si el ciudadano no acude tras ser notificado, entonces se aplican los sellos. Pero también hay situaciones donde actuamos de inmediato, cuando se detecta un riesgo para la ciudadanía”, explicó.

Un ejemplo reciente fue la clausura de una barda construida sin autorización cerca del Parque Industrial Pideco, donde personal municipal detectó modificaciones estructurales que representaban un posible riesgo.

Asimismo, el funcionario informó que se han impuesto seis o siete multas significativas a empresas por incumplimientos en materia urbana, ecológica o de seguridad.

Entre ellas destacó el caso de la empresa Daimay, sancionada por el incendio ocurrido el pasado 11 de mayo.

“En el caso de Daimay fueron varias multas, no solo de Desarrollo Urbano sino también de Protección Civil y Ecología. En nuestro caso rondó los 400 mil pesos. La empresa ya corrigió las observaciones y solicitó la demolición de una planta que ya no era operable”, detalló.

Valdés Álvarez subrayó que el objetivo no es sancionar, sino fomentar la regularización y la seguridad en las edificaciones, e hizo un llamado a los ciudadanos y empresarios a acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano antes de iniciar cualquier construcción.

“Las clausuras son una medida de prevención. Lo que buscamos es garantizar que todas las obras cumplan con la normatividad y no representen un riesgo para la gente”, concluyó.

