Cerrar X
477915ac_65b4_4927_bb41_a8bb43f4739d_4250958c59
Coahuila

Ramos Arizpe clausura hasta tres obras por semana

El municipio de Ramos Arizpe clausura entre dos y tres obras por semana por falta de permisos; buscan fomentar la regularización y seguridad en construcciones

  • 10
  • Noviembre
    2025

El municipio de Ramos Arizpe mantiene una supervisión constante de obras en ejecución, derivado de lo cual se han clausurado entre dos y tres construcciones por semana en lo que va del año, informó el director de Desarrollo Urbano, David Valdés Álvarez.

El funcionario explicó que la mayoría de los casos corresponden a obras medianas y pequeñas, donde los propietarios o desarrolladores no tramitan los permisos correspondientes antes de iniciar los trabajos, a diferencia de los proyectos de gran escala, donde las empresas suelen cumplir con todos los requisitos legales.

“Desgraciadamente todavía no se maneja una cultura de venir a tramitar los permisos antes de empezar. Con las obras grandes casi no batallamos, pero sí con las medianas y pequeñas, donde muchas veces es la primera vez que abren su negocio o nave industrial”, señaló Valdés Álvarez.

El director precisó que las clausuras se realizan una vez agotado el procedimiento administrativo, que incluye una notificación y un citatorio previo. En los casos en los que no hay respuesta del responsable, se procede a colocar los sellos de suspensión de obra.

477915ac-65b4-4927-bb41-a8bb43f4739d.jfif

“Cuando suspendemos una obra es porque ya hay un antecedente. Si el ciudadano no acude tras ser notificado, entonces se aplican los sellos. Pero también hay situaciones donde actuamos de inmediato, cuando se detecta un riesgo para la ciudadanía”, explicó.

Un ejemplo reciente fue la clausura de una barda construida sin autorización cerca del Parque Industrial Pideco, donde personal municipal detectó modificaciones estructurales que representaban un posible riesgo.

Asimismo, el funcionario informó que se han impuesto seis o siete multas significativas a empresas por incumplimientos en materia urbana, ecológica o de seguridad. 

Entre ellas destacó el caso de la empresa Daimay, sancionada por el incendio ocurrido el pasado 11 de mayo. 

“En el caso de Daimay fueron varias multas, no solo de Desarrollo Urbano sino también de Protección Civil y Ecología. En nuestro caso rondó los 400 mil pesos. La empresa ya corrigió las observaciones y solicitó la demolición de una planta que ya no era operable”, detalló.

6bf7c742-6088-45ab-9c2e-aa211a57fe3c.jfif

Valdés Álvarez subrayó que el objetivo no es sancionar, sino fomentar la regularización y la seguridad en las edificaciones, e hizo un llamado a los ciudadanos y empresarios a acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano antes de iniciar cualquier construcción.

“Las clausuras son una medida de prevención. Lo que buscamos es garantizar que todas las obras cumplan con la normatividad y no representen un riesgo para la gente”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_09_at_8_51_25_PM_7ab698d2c2
Monterrey realiza su primera Feria Ambiental 2025
FOTO_1_89bb3636b6
Reconocen en España proyecto de economía circular de Escobedo
Whats_App_Image_2025_11_05_at_1_33_24_AM_d3c5d38197
Federación consiente a Nuevo León con 8% más del gasto federal
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T130632_098_6380cd3f67
Designa el TFJA nueva integración de su Junta de Gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T125218_906_c71d631187
Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda
vacuna_colera_sudafrica_0147ba938e
Lanza Sudáfrica su primera vacuna contra el cólera
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×