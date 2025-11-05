Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe destina 50 mdp a seguridad y 10 mdp para aguinaldos

En cuanto a recursos federales, el tesorero dijo que Ramos Arizpe recibirá entre 470 y 500 millones de pesos en participaciones, además de ingresos propios

  • 05
  • Noviembre
    2025

El municipio de Ramos Arizpe destinará este año alrededor de 50 millones de pesos en seguridad pública y ya apartó 10 millones de pesos para el pago de aguinaldos del personal municipal y del DIF, informó el tesorero Francisco Solís Rodríguez.

El funcionario detalló que la inversión en seguridad incluye operación del nuevo C2, compra de armamento, uniformes, equipamiento y la llegada de nuevas patrullas.

“Son aproximadamente $50 millones de pesos en el tema de seguridad en un año. Abarca el C2, armamento, uniformes, equipamiento y unas patrullas que vienen en estos próximos días.”

Sobre el pago de fin de año, Solís indicó que el municipio tiene asegurada la entrega de aguinaldos para más de 700 trabajadores.

“Tenemos apartados aproximadamente $10 millones de pesos para el aguinaldo de todo el personal de la presidencia y del DIF, que abarcan alrededor de 720 trabajadores.”

El tesorero explicó que el primer depósito para la plantilla laboral se prevé a mediados de diciembre.

“Aproximadamente el día 15 o 16 de diciembre parte del 50%.”

En cuanto a recursos federales, señaló que Ramos Arizpe recibirá entre 470 y 500 millones de pesos en participaciones, además de ingresos propios municipales.

“Traemos aproximadamente entre $470 y $500 millones de pesos federales, más o menos igualando los ingresos propios. Son los rubros de participaciones,”

Solís afirmó que el municipio ha diseñado su presupuesto de forma conservadora para evitar ajustes de última hora.

“Hacemos la planeación abajo, como si nos fuera a llegar menos, para no irnos al tope y no andar batallando al final. Estamos organizados y planeados financieramente.”

El tesorero aseguró que hasta el momento las variaciones en las participaciones no han afectado las finanzas municipales.


