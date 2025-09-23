Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe pone fin a problemática de drenaje en la Analco

Los trabajos contemplaron la modernización de 300 metros lineales de tubería y la ampliación del diámetro, con el fin de prevenir colapsos futuros

  • 23
  • Septiembre
    2025

La obra de rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Analco quedó concluida, resolviendo de manera definitiva una problemática que por años afectó a los habitantes de este sector y a quienes circulan por el bulevar principal.

Los trabajos contemplaron la modernización de 300 metros lineales de tubería y la ampliación del diámetro, con el fin de prevenir colapsos futuros. 

Para ello se utilizó maquinaria especializada que permitió avanzar con seguridad y precisión en la instalación.

EH UNA FOTO - 2025-09-23T162633.128.jpg

De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, esta acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, además de la modernización en la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento, lo que ha permitido brindar un servicio más eficiente.


