Coahuila

Ramos Arizpe prepara paquete de obras por más de $160 mdp

Tomás Gutiérrez Merino anunciará un paquete de obras públicas que elevarán la cifra de recursos ejercidos en el municipio a alrededor de $220 mdp en 2025

  • 29
  • Septiembre
    2025

Este jueves, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunciará un nuevo paquete de obras públicas con una inversión superior a $160 millones de pesos, que elevarán la cifra de recursos ejercidos en el municipio a alrededor de $220 millones de pesos en el año.

El edil adelantó que se incluirán plazas comunitarias, canchas deportivas, rehabilitación de caminos, pavimentación de vialidades, así como la construcción de un centro comunitario y un centro de rehabilitación.

Entre los proyectos destaca también un centro de rehabilitación con un dormitorio con capacidad para 100 personas, cuya edificación podría extenderse al próximo año, además de un centro de empoderamiento de la mujer, en el que se ofrecerán servicios psicológicos, médicos y legales.

“Estamos ajustando presupuestos y detalles, pero este jueves presentaremos el plan definitivo de obras que reforzarán la infraestructura social y urbana de Ramos Arizpe”, puntualizó.


