Coahuila

Ramos Arizpe proyecta crear patronato para fortalecer a Bomberos

El alcalde Tomás Gutiérrez anunció la creación de un patronato para fortalecer a los bomberos con más recursos, capacitación, equipo y una posible subestación

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció que este año se impulsará la creación de un patronato de Bomberos en el municipio, con el fin de asegurar mayores recursos, ampliar la capacitación y consolidar el equipamiento de la corporación.

El edil señaló que los bomberos de Ramos Arizpe son reconocidos en otras regiones por su profesionalismo y experiencia, al grado de que han sido requeridos para capacitar a cuerpos de emergencias en distintos municipios.

Actualmente, la corporación atiende en promedio 12 servicios de ambulancia diarios, además de emergencias por accidentes, incendios y contingencias climáticas, todos de manera gratuita.

Desde el inicio de su administración, Gutiérrez recordó que se otorgó un aumento salarial del 50% a bomberos y paramédicos, además de inversiones en uniformes, vehículos, equipo de seguridad y tecnología como drones. “Los bomberos de Ramos siempre responden a cualquier hora y en cualquier lugar. Queremos respaldarlos aún más y que las empresas locales se sumen mediante un patronato”, afirmó.

El alcalde adelantó que se trabaja en un programa de capacitación en conjunto con el cuerpo de bomberos de Mercedes, Tamaulipas, donde diez elementos ramosarizpenses recibirán formación en nuevas técnicas, como uso de espumas retardantes y drones con inteligencia artificial.

Asimismo, reconoció que el crecimiento urbano obliga a analizar la creación de una nueva subestación de bomberos en la zona poniente, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en emergencias.

“Las empresas asentadas en Ramos Arizpe son las que más requieren de los bomberos, por lo que es justo que el apoyo sea más sólido y directo, en beneficio de trabajadores y ciudadanos”, concluyó el edil.


