Coahuila

Ramos Arizpe repondrá 3 mil luminarias en 80 comunidades rurales

El municipio de Ramos Arizpe reemplazará más de 3 mil luminarias en las 80 comunidades rurales como parte de un programa integral de modernización

  • 08
  • Octubre
    2025

El municipio de Ramos Arizpe reemplazará más de 3 mil luminarias en las 80 comunidades rurales como parte de un programa integral de modernización del alumbrado público, anunció el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El proyecto contempla la sustitución total de lámparas de vapor de sodio por tecnología LED, con sistemas automáticos de encendido y apagado, lo que permitirá mejorar la iluminación en calles, plazas y planteles escolares, además de reducir el consumo de energía eléctrica.

“Donde haya un poste, vamos a colocar una lámpara. En algunos puntos vamos a cablear desde cero, renovar instalaciones y garantizar que las escuelas, primarias y jardines de niños tengan buena iluminación para mayor seguridad”, explicó el edil.

4f50fc8b-a705-4e84-9270-91d14fb6de82.jpg

Hasta ahora, se han colocado alrededor de 500 nuevas luminarias en los sectores del Cañón de Hipólito, San Miguel, Las Encinas, Fraausto e Higueras, y en la próxima etapa se cubrirán los ejidos restantes, incluyendo la zona de la carretera a Monterrey.

El alcalde señaló que las nuevas lámparas consumen hasta tres veces menos energía que las actuales y cuentan con mayor durabilidad y menor necesidad de mantenimiento.

a706eb75-e966-4435-8154-b410f37e9898.jpg

“Queremos que todas las comunidades rurales tengan la misma calidad de servicios que la zona urbana. Estas luminarias modernas brindarán más seguridad, menos gasto y una mejor imagen a los ejidos”, dijo Gutiérrez Merino.

Además del programa de iluminación, el municipio mantiene acciones paralelas de apoyo al campo, como entrega de material eléctrico, deportivo y escolar, así como mejoras en caminos rurales y espacios públicos.


