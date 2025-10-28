Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe se prepara para recibir 10 mil visitas en panteones

San Nicolás y San Ignacio recibirán miles de personas este Día de Muertos con operativo de seguridad, movilidad y 120 vendedores ambulantes

  • 28
  • Octubre
    2025

Los panteones municipales San Nicolás y San Ignacio de Ramos Arizpe recibirán este fin de semana a más de 10 mil visitantes con motivo de la celebración del Día de Muertos, informó el director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez.

El funcionario explicó que el operativo especial de seguridad y movilidad comenzará desde la tarde del viernes, con la instalación de los primeros puestos de flores y ofrendas, y se intensificará durante el sábado y domingo, días en los que se espera el mayor flujo de personas.

“Estamos considerando una afluencia de entre 9 y 10 mil personas en total. En el panteón San Nicolás esperamos alrededor de 5 mil visitantes y en el San Ignacio entre 3 y 4 mil, dependiendo de la hora y el día”, señaló Vázquez.

El operativo contempla el cierre de calles aledañas como David Martínez Soto, Manuel Acuña,  Venustiano Carranza y General Charles, donde se implementará un cambio temporal de circulación para facilitar el tránsito vehicular.

“La calle V. Carranza circulará de oriente a poniente, mientras que General Charles lo hará en sentido contrario, con el fin de mantener fluidez y seguridad vial”, precisó.

Asimismo, se permitirá el acceso vehicular únicamente a personas con discapacidad o adultos mayores que acudan en silla de ruedas.

El director informó que se autorizará la instalación de cerca de 120 vendedores ambulantes, 80 en el panteón San Nicolás y 40 en el San Ignacio, dedicados principalmente a la venta de flores, coronas, comida y artículos alusivos a la fecha.

“Ya hicimos recorridos con el secretario del Ayuntamiento; los panteones están siendo limpiados y acondicionados para que luzcan en buenas condiciones. Solo pedimos a los visitantes que no consuman alimentos dentro del panteón por temas de salubridad”, añadió.

Los cementerios estarán abiertos desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche a partir del viernes, mientras que el domingo 2 de noviembre, día principal de la conmemoración, los horarios se extenderán hasta la salida del último visitante.

“Es un día especial para las familias; además de rendir homenaje a sus seres queridos, muchos aprovechan para convivir, escuchar música o llevar mariachis. Por eso tendremos vigilancia y limpieza permanente”, concluyó Vázquez.


