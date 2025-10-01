Ramos Arizpe se viste de rosa en lucha contra el cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe y varias vialidades principales fueron iluminadas de color rosa como parte del evento denominado “Encendido Rosa”, que busca recordar la importancia de la prevención y la detección temprana de este padecimiento.

Decenas de familias, asociaciones civiles y autoridades locales participaron en la actividad, donde además se liberaron globos rosas como un acto simbólico de esperanza y memoria hacia las mujeres que enfrentan o han enfrentado la enfermedad.

El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte en mujeres, por lo que especialistas insisten en que la autoexploración y la atención médica oportuna pueden marcar la diferencia.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, compartió un mensaje en el que recordó que la lucha contra el cáncer no se limita a octubre, sino que debe mantenerse durante todo el año.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la iluminación rosa de la ciudad es un recordatorio para que la población refuerce la prevención y se sume a una cultura de cuidado de la salud.

El “Encendido Rosa” forma parte de una agenda de actividades que se llevarán a cabo durante todo octubre en Ramos Arizpe, incluyendo pláticas, campañas de información y acercamiento de programas como el APACC (Atención a Pacientes con Cáncer), que busca brindar apoyo comunitario a quienes atraviesan por esta enfermedad.

