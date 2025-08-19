Cerrar X
Coahuila

Ramos Arizpe trabaja en agilizar procesos catastrales

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino presidió la reunión de la Junta Catastral del Municipio de Ramos Arizpe, para abordar temas de vivienda e industria

  • 19
  • Agosto
    2025

Con el objetivo de brindar herramientas que impulsen el crecimiento de la ciudad en materia de vivienda e industria, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presidió la reunión de la Junta Catastral del Municipio de Ramos Arizpe.

Durante la sesión se designó a los integrantes de la comitiva responsable de generar acuerdos y lineamientos fiscales en materia catastral para el próximo año, con el propósito de dar certidumbre y consolidar el progreso económico de la ciudad.

“La idea es tener más certidumbre, más inversión y más oportunidades para todas las familias de Ramos”, destacó Gutiérrez Merino.

El edil resaltó la relevancia de este órgano colegiado para el desarrollo de Ramos Arizpe:

“La realización de esta reunión de la Junta Catastral nos permite dar certidumbre y valor a las acciones que realizamos en coordinación con el Gobierno del Estado”.

Finalmente, subrayó que Ramos Arizpe es una potencia nacional en materia industrial, y que con procesos catastrales más ágiles y claros se podrán otorgar mayores facilidades a las empresas, generar confianza y seguir atrayendo inversión que se traduzca en beneficios directos para las familias del municipio.

Integración de la Junta Catastral

  • Presidente: Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe.
  • Secretario: Juan Francisco Solís Rodríguez, tesorero municipal.
  • Vocales: Sergio Mier Campos, del Instituto Registral y Catastral del Estado; Carlos Gómez del Bosque, representante del Municipio; Antonio Dorbecker Ramírez, de la Cámara de Propiedad Inmobiliaria; Rodolfo Garza Villarreal; Rebeca Boone Villarreal; Marco Alberto Ramón Aguirre (representado por Sergio Ramírez Escobar); y Jorge Toro García, director de Ingresos de la Tesorería Municipal.

