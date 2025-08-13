Cerrar X
Coahuila

Realiza AIC deportación controlada por abuso sexual en EUA

De acuerdo a informacion proporcionada por la fiscalia el ahora detenido era buscado por la autoridad norteamericana por el delito de abuso sexual

Este miercoles elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila junto al Instituto Nacional de Migración realizaron en el Puente Internacional de Piedras Negras una deportación controlada de Alejandro “N” de 44 años de edad a los US Marshall. 

De acuerdo a informacion proporcionada por la fiscalia el ahora detenido era buscado por la autoridad norteamericana por el delito de abuso sexual.

El trabajo de su ubicación se logró gracias al área de inteligencia de la Agencia de Investigación y ahora el presunto responsble confrontara a la autoridad americana.


