Realiza Saltillo importante decomiso de droga en operativo

Autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron alrededor de 12 kilogramos de la droga conocida como cristal, como resultado de un operativo encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Este aseguramiento representa un golpe significativo contra la distribución de narcóticos en la capital coahuilense.

La acción policial se derivó de dos detenciones realizadas el pasado martes en la colonia Nogalera, donde elementos del Grupo de Reacción Sureste lograron la captura de Enrique “N”, de 43 años de edad, y Daniela Socorro “N”, de 26, quienes fueron sorprendidos en posesión de dicha sustancia ilícita. A partir de estos hechos se abrió una carpeta de investigación que permitió avanzar en las indagatorias.

Como resultado, se ejecutó un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Fernando de Lizardi, en la colonia Satélite Sur, donde se localizó y aseguró el cargamento de cristal.

En el operativo participaron el Centro de Investigación Estratégicas contra el Menudeo, Policía Municipal, GRS, Policía de Acción y Reacción, Guardia Nacional, Marina, Policía Civil de Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes reiteraron su compromiso de mantener acciones coordinadas y permanentes para fortalecer la seguridad en Saltillo.





