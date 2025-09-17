Realizan campaña de vacunación contra VPH en primaria de Saltillo

En la escuela primaria Luis Horacio Salinas de Saltillo se llevó a cabo una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida a estudiantes, tanto hombres como mujeres.

Personal de salud acudió al plantel para aplicar las dosis correspondientes, como parte de las acciones de prevención que impulsa el sector salud en coordinación con instituciones educativas.

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo y está asociado al desarrollo de diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, anal, de pene y orofaríngeo.

Especialistas señalan que la vacuna es altamente efectiva para reducir el riesgo de contagio y protege a los adolescentes antes de que inicien su vida sexual, lo que representa un beneficio directo en la prevención de enfermedades a largo plazo.

Maestros de la institución destacaron la relevancia de acercar este tipo de campañas a las escuelas.

“Es muy importante que los niños reciban la vacuna a tiempo, porque no siempre los padres tienen la oportunidad de llevarlos a un centro de salud. Aquí se facilita mucho el proceso”, señaló uno de los docentes.

Por su parte, algunos padres de familia expresaron su agradecimiento y tranquilidad por la aplicación de la vacuna.

“Es una gran ayuda, porque nos garantiza que nuestros hijos estarán más protegidos en el futuro”, comentó una madre de familia, mientras que otros reconocieron que este tipo de jornadas también contribuye a crear conciencia sobre la prevención de enfermedades.

Las autoridades de salud reiteraron que la vacunación contra el VPH es una herramienta fundamental para reducir la carga de esta enfermedad en la población y que continuará aplicándose en diferentes instituciones educativas de la región.