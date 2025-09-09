Cerrar X
7666ec6a_b868_4ed0_b600_a5b860fa5809_c90c73481a
Coahuila

Realizan operativo en gasolinera Combusa de Saltillo

Elementos de la FGR llevaron a cabo un operativo en la gasolinera Combusa, ubicada en Saltillo, como parte de una investigación contra el huachicol fiscal

  • 09
  • Septiembre
    2025

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llevaron a cabo un operativo en la gasolinera Combusa, ubicada en Saltillo, como parte de una investigación contra el huachicol fiscal.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el despliegue tuvo como objetivo revisar documentación y el manejo de combustible en la estación, luego de que en semanas recientes se han detectado cargamentos irregulares en la región relacionados con contrabando de hidrocarburos.

a71c059d-d5e7-4951-8b3a-52c968fdf3c0.jfif

El huachicol fiscal consiste en la entrada y comercialización de combustibles con facturas o permisos apócrifos para evadir impuestos, una práctica que ha causado pérdidas millonarias al erario y que está siendo combatida mediante operativos federales en distintas entidades.

En los últimos meses, autoridades federales y estatales han clausurado varias estaciones en Coahuila relacionadas con estas prácticas, entre ellas siete gasolineras Cargo Gas en Saltillo, además de una estación intervenida en Torreón.

Asimismo, en la región se han asegurado más de 15 millones de litros de combustible almacenados de manera irregular en carrotanques y terminales clandestinas.

Aunque no se han reportaron detenidos al cierre de la jornada, el inmueble quedó bajo revisión y aseguramiento parcial para las investigaciones correspondientes.

21c0c2d5-afc7-4276-969d-2f9085620cce.jfif

Este operativo en Saltillo se suma a las acciones que, en los últimos meses, han derivado en decomisos masivos de combustible y el cierre temporal de estaciones en Coahuila, como parte de la estrategia federal de cero impunidad contra el contrabando de hidrocarburos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

edna_davalos_mercadito_dc78fdc7e9
Presenta Edna Dávalos el programa 'Mercadito en tu Colonia'
refuerzo_acciones_jovenes_eb0acf9438
Refuerza UAdeC acciones contra problemas emocionales en jóvenes
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T133556_434_5841e1c805
Buscan impulsar desarrollo del Bienestar en la Carbonífera
publicidad

Últimas Noticias

97e08ad3_5b1a_491b_a537_6ff5dc5897f1_1add7efbf9
Invierten casi 2 mdp en cancha de futbol en Jarachina Sur
8f52fcf9_fca9_48fc_a15a_400a84829796_c4b5d9b77c
Llaman a no tirar basura para prevenir inundaciones en Reynosa
centro_atencion_tamaulipas_a487983095
Inician Centros de Atención Múltiple ciclo con 1,100 alumnos
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×