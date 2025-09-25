Realizan rodada por la inclusión en la Alameda de Saltillo

Con el objetivo de promover la inclusión y visibilizar la participación de personas con discapacidad, el Sistema DIF llevó a cabo este jueves una rodada en la Alameda de Saltillo.

El evento reunió a participantes con distintas capacidades, incluyendo personas con discapacidad motriz, quienes recorrieron el circuito en sillas de ruedas.

Al finalizar la actividad, todos los participantes recibieron un reconocimiento por su esfuerzo y compromiso.

Autoridades del DIF destacaron la importancia de fomentar espacios donde todas las personas puedan participar y ser incluidas, subrayando que este tipo de acciones contribuyen a crear una sociedad más equitativa y consciente de la diversidad.

Durante la rodada, varios participantes compartieron sus experiencias.

Ana López, usuaria de silla de ruedas, mencionó:

“Es muy gratificante ver que podemos integrarnos en eventos como este. Nos motiva a seguir participando y demuestra que la ciudad está abierta a todos”.

Por su parte, José Ramírez, voluntario en el evento, señaló:

“Es importante que estas actividades se realicen porque ayudan a sensibilizar a la comunidad sobre la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

La rodada por la inclusión refleja el compromiso de la institución por fortalecer la participación activa de personas con discapacidad en la comunidad y promover su integración en distintas actividades recreativas y culturales.

Al respecto, la directora del DIF Saltillo, Laura Hernández, enfatizó que la intención es generar más espacios que permitan la participación de todas las personas,

“Queremos que cada persona, sin importar su capacidad, se sienta parte de nuestra sociedad y pueda disfrutar de la vida comunitaria de manera plena”.

El evento concluyó con un ambiente de alegría y convivencia, destacando la importancia de seguir promoviendo la inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

