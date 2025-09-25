Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T155302_229_5777c40f0c
Coahuila

Realizan rodada por la inclusión en la Alameda de Saltillo

Destacaron la importancia de fomentar espacios en donde todas las personas sean incluidas, con el fin de que sea una sociedad equitativa y consciente

  • 25
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de promover la inclusión y visibilizar la participación de personas con discapacidad, el Sistema DIF llevó a cabo este jueves una rodada en la Alameda de Saltillo.

El evento reunió a participantes con distintas capacidades, incluyendo personas con discapacidad motriz, quienes recorrieron el circuito en sillas de ruedas. 

28c73e28-33a7-46be-a45e-2fc2d0f5b986.jpg

Al finalizar la actividad, todos los participantes recibieron un reconocimiento por su esfuerzo y compromiso.

Autoridades del DIF destacaron la importancia de fomentar espacios donde todas las personas puedan participar y ser incluidas, subrayando que este tipo de acciones contribuyen a crear una sociedad más equitativa y consciente de la diversidad.

Durante la rodada, varios participantes compartieron sus experiencias. 

Ana López, usuaria de silla de ruedas, mencionó:

“Es muy gratificante ver que podemos integrarnos en eventos como este. Nos motiva a seguir participando y demuestra que la ciudad está abierta a todos”.

Por su parte, José Ramírez, voluntario en el evento, señaló: 

“Es importante que estas actividades se realicen porque ayudan a sensibilizar a la comunidad sobre la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

La rodada por la inclusión refleja el compromiso de la institución por fortalecer la participación activa de personas con discapacidad en la comunidad y promover su integración en distintas actividades recreativas y culturales.

08f31698-07a9-45df-abb1-d3444ee0dbce.jpg

Al respecto, la directora del DIF Saltillo, Laura Hernández, enfatizó que la intención es generar más espacios que permitan la participación de todas las personas, 

“Queremos que cada persona, sin importar su capacidad, se sienta parte de nuestra sociedad y pueda disfrutar de la vida comunitaria de manera plena”.

El evento concluyó con un ambiente de alegría y convivencia, destacando la importancia de seguir promoviendo la inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_sergio_canales_b584c53793
Es duda Sergio Canales para el juego de Rayados vs Santos
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T154042_242_5cb6efb8b6
Invita DIF Saltillo a donar cabello para pelucas oncológicas
c3d33ab6_106c_41a9_b36b_f57bc2e840d0_44aeea00fc
Es niño con discapacidad auditiva Soldado por un Día
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T142802_117_77844f83d7
Aseguran armamento tras ataque en límites de Mina y Bustamante
Whats_App_Image_2025_09_26_at_2_10_21_PM_64edf82c54
Lluvia de accidentes viales en Reynosa marca este viernes
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T141915_165_ac2f177253
Grosjean vuelve a conducir en F1 tras accidente de 2020
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad
×