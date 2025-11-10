Cerrar X
Coahuila

Recolectores piden conciencia de riesgos por basura mal manejada

Recolectores de basura piden a la ciudadanía separar desechos y marcar objetos peligrosos, ante el aumento de residuos y riesgos laborales

  • Noviembre
    2025

Bajo el frío, el calor o la lluvia, los trabajadores del servicio de recolección de basura continúan recorriendo las calles para mantener la ciudad limpia; sin embargo, llamaron a la población a tomar mayor conciencia sobre el manejo adecuado de los desechos, ante el incremento de basura registrado en los últimos años y los riesgos que enfrentan diariamente.

De acuerdo con los empleados, el aumento en el volumen de residuos ha complicado las rutas de trabajo, además de elevar la exposición a accidentes laborales.

Señalan que entre los principales peligros se encuentran caídas al subir y bajar del camión, posibles enfermedades derivadas del contacto directo con los desechos y lesiones por vidrios u objetos punzocortantes colocados sin aviso dentro de las bolsas.

Uno de los trabajadores comentó que, en varias ocasiones, ha sufrido cortaduras al manipular las bolsas sin saber que en su interior había objetos afilados.

“A veces vienen vidrios o agujas entre la basura y no está marcado. Uno no sabe qué trae y terminamos lastimándonos”, señaló un recolector con más de ocho años de servicio.

Otro empleado indicó que los incidentes suelen ocurrir durante las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad es menor o las calles están mojadas.

“Nos ha tocado resbalarnos al bajar del camión, sobre todo cuando llueve. También encontramos basura regada porque no la dejan bien cerrada”, mencionó.

Los trabajadores explicaron que es común hallar material cortante mezclado con basura doméstica, lo que provoca heridas que pueden derivar en complicaciones como infecciones. Por ello, pidieron a la ciudadanía marcar las bolsas que contengan objetos peligrosos o separarlos adecuadamente.

Asimismo, exhortaron a adoptar prácticas de clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos, además de evitar tirar desechos en la vía pública, con el objetivo de facilitar el proceso de recolección y contribuir a mantener un entorno más limpio y seguro.

Integrantes de las cuadrillas señalaron que, a pesar de las condiciones climáticas y los riesgos constantes, continuarán realizando sus recorridos. No obstante, insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para disminuir incidentes y mejorar la calidad del servicio.

“Lo único que pedimos es que nos ayuden separando y avisando cuando llevan vidrio o fierro. Eso nos hace el trabajo más seguro”, comentó otro trabajador.


