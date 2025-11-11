Cerrar X
Coahuila

Reconocen a jóvenes en el Premio a la Innovación 2025

En el evento organizado por el Consejo de Vinculación Universidad–Empresa Coahuila Sureste participaron 67 proyectos de 240 estudiantes de nivel superior

  • 11
  • Noviembre
    2025

Con la participación de 67 proyectos desarrollados por 240 estudiantes de nivel superior, este martes se llevó a cabo la edición 2025 del Premio a la Innovación, evento organizado por el Consejo de Vinculación Universidad–Empresa Coahuila Sureste, en el auditorio del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo.

El certamen, que el año pasado contó con solo 40 proyectos, duplicó su alcance en esta edición, reflejando el impulso que las instituciones educativas y el sector empresarial están dando a la investigación aplicada, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico en la región.

Durante la jornada, los equipos participantes presentaron prototipos y modelos de negocio en el formato de pitch, donde fueron evaluados por un panel de expertos en innovación, emprendimiento y tecnología. Además, al término de las presentaciones, los evaluadores aplicaron un proyecto de firma electrónica como parte de la integración digital del evento.

Las categorías premiadas fueron Agroindustria, Automotriz, Energía Verde, Innovación Social Inclusiva y Tecnologías de la Información e Industria 4.0, donde los primeros lugares destacaron por sus propuestas con enfoque sostenible, tecnológico y de impacto social.

En el rubro de Agroindustria, el primer lugar fue para la Universidad Autónoma de Coahuila con el proyecto “Valorización de los residuos de la industria cervecera como fuente de carbono en el cultivo de cianobacterias en Cuatro Ciénegas”. Mientras que el segundo lugar fue para la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, con un invernadero inteligente para el cultivo autónomo de hortalizas mediante inteligencia artificial e internet de las cosas.

En la categoría Automotriz, el proyecto Vehicle-Eco de la Universidad Americana del Noreste obtuvo el primer lugar, seguido por el Carro de Gravedad del Tecnológico de Monterrey.

En Energía Verde, el primer lugar fue para Nodea, también de la Universidad Americana del Noreste. Mientras que la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe consiguió el segundo puesto con un vehículo acuático autónomo e híbrido con visión artificial para la recolección de residuos flotantes en cuerpos de agua (Sea Raccoon).

Dentro de la categoría Innovación Social Inclusiva, los proyectos Blind Visual y Stayawake del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente.

Finalmente, en Tecnologías de la Información e Industria 4.0, la Universidad Tecnológica de Coahuila fue reconocida con los dos primeros lugares gracias a sus proyectos Sistema de Detección de EPP mediante Visión por Computadora y Sistema Móvil de Inspección Remota (SMIR).

Los organizadores destacaron que el Premio a la Innovación 2025 busca consolidar a Coahuila como un polo de desarrollo tecnológico y empresarial, fomentando el talento joven y la vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo.

El evento contó con la participación de representantes de Coparmex Coahuila Sureste, COECYT, AIERA, UANE, UVM, La Salle, UPRA, UTC, UT Saltillo BIS y otras instituciones educativas, quienes coincidieron en que la creatividad y la innovación son ejes fundamentales para la competitividad regional.


