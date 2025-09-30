Cerrar X
Coahuila

Reconocen avance del transporte gratuito en Saltillo

El legislador destacó que este esquema de movilidad ya es una realidad tangible que busca beneficiar directamente a miles de ciudadanos

  • 30
  • Septiembre
    2025

El diputado local Alberto Hurtado, representante de Morena en el Congreso de Coahuila, asistió al arranque del programa “Aquí Vamos Gratis”, el cual comenzará a operar en Saltillo con rutas troncales a partir del próximo 1 de octubre. 

El legislador destacó que este esquema de movilidad ya es una realidad tangible que busca beneficiar directamente a miles de ciudadanos.

Durante su participación, Hurtado señaló que su fracción legislativa dará seguimiento puntual al desempeño del programa, con el objetivo de que se mantenga en condiciones óptimas y cumpla con el propósito de facilitar el acceso al transporte público.

Enfatizó la importancia de que el servicio sea eficiente, seguro y verdaderamente útil para quienes más lo necesitan.

Además, el diputado informó que ya tramitó su credencial para hacer uso de estas unidades, reconociendo que es importante que los servidores públicos también vivan la experiencia del sistema. “Solo así podremos evaluar con claridad su funcionamiento”, afirmó.


