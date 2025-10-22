Cerrar X
4750b495_6337_4383_8b77_f696bbd32385_440e5d118d
Coahuila

Reconocen avances en seguridad; tras comparecencia de Harfuch

Luis Fernando Salazar Senador por Coahuila, destacó la labor diaria de las mujeres y hombres que integran las instituciones de seguridad

  • 22
  • Octubre
    2025

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante el Senado de la República, el senador Luis Fernando Salazar, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, expresó, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, un reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por su compromiso en la construcción de una paz duradera en el país.

El legislador destacó la labor diaria de las mujeres y hombres que integran las instituciones de seguridad, quienes dijo “entregan su tiempo, su esfuerzo y, muchas veces, arriesgan su vida para garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas”. 

Salazar resaltó, el papel central de la Guardia Nacional, que ha avanzado en los ámbitos administrativo, operativo, logístico y de adiestramiento, así como en el uso más estratégico de la inteligencia y la tecnología para combatir las dinámicas delictivas.

El senador coahuilense reconoció que la coordinación entre la federación, los estados y los municipios ha sido decisiva para mejorar la seguridad. “En Coahuila lo hemos comprobado: el trabajo conjunto ha permitido blindar y fortalecer la seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f_elconfidencial_com_original_840_bc2_294_840bc22949246d9703e744ead08b439b_5f1d6ced06
Podrían multar a Rosalía con €600 mil euros por presentar album
Whats_App_Image_2025_10_22_at_4_35_43_PM_d6c41627ad
Proponen imponer cárcel a quien incurra en 'retos virales'
Whats_App_Image_2025_10_22_at_9_48_14_PM_655f147ab5
Fortalecen México y EUA en Washington agenda económica bilateral
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_cc9c478b69
Lidera NL creación de empleos en manufactura de exportación 
contaminacion_saltillo_7078a993fd
Se mantienen los dias de contaminación críticos en Saltillo
nl_dr_hospital_4f11433f74
Impulsan reforma para topar precios a hospitales privados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×