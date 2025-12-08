Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_50_59_PM_1ac7f441d7
Coahuila

Refuerzan operativos contra el alcohol al volante

Tras accidentes fatales, autoridades intensifican revisiones y campañas preventivas para concientizar sobre riesgos de manejar bajo alcohol

  • 08
  • Diciembre
    2025

Autoridades municipales anunciaron el reforzamiento de operativos y campañas de concientización para evitar que más personas conduzcan en estado de ebriedad, luego de los trágicos incidentes registrados este fin de semana. “Una multa se paga; la muerte de un ser querido no tiene precio”, señalaron, al destacar que las sanciones pueden cubrirse, pero las pérdidas humanas son irreparables.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel de la Garza, lamentó profundamente los hechos ocurridos en los que automovilistas bajo los efectos del alcohol provocaron accidentes que terminaron con vidas inocentes. Advirtió que este tipo de conductas no solo representan una falta administrativa, sino una amenaza directa para la comunidad.

Ante este panorama, el municipio intensificará los puntos de revisión y ampliará las campañas preventivas dirigidas a jóvenes y adultos. El objetivo, recalcaron, es generar mayor conciencia sobre las consecuencias fatales que puede traer mezclar el volante con el alcohol, y evitar que tragedias como las de este fin de semana vuelvan a repetirse.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_09_at_8_18_56_PM_4daefb4bab
Saltillo intensifica campañas contra conducir alcoholizado
harfuch_detenidos_47b14484bb
Destaca Harfuch 38 mil detenciones y caída de homicidios en 37%
coahuila_penales_cdc37bfe94
Penales coahuilenses operan con sobrepoblación de reos
publicidad

Últimas Noticias

gfhs_8693d453fb
Impulsa Santa Catarina desarrollo de niños con autismo
escena_alicia_machado_fatima_bosch_ef1d10759d
Alicia Machado envía mensaje a Fátima Bosch tras tensa entrevista
F_2b66015d8f
Impulsa Escobedo cultura de la anticorrupción entre jóvenes
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×