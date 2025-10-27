Refuerzan protocolos de seguridad en secundaria técnica 74

En la Escuela Secundaria Técnica No. 74 “José Clemente Orozco”, se mantiene un estricto lineamiento de seguridad dentro del plantel, con el objetivo de garantizar la integridad y el bienestar de los estudiantes durante la jornada escolar.

La maestra Hania Gómez, docente de la institución, explicó que el personal continúa aplicando el protocolo de guardias docentes durante la hora de salida, en cumplimiento al Acuerdo 002, emitido el 15 de septiembre de 2015, el cual tiene observancia obligatoria en todas las escuelas del Servicio Educativo del Estado de Coahuila.

“Aquí en la escuela seguimos con el protocolo de guardias docentes durante el horario de regreso. Este acuerdo establece normas para fortalecer la seguridad y protección de los alumnos durante el recreo y a la hora de salida”, detalló la docente.

El acuerdo busca fomentar una cultura de vigilancia y responsabilidad compartida entre el personal educativo, a fin de prevenir incidentes y asegurar que los alumnos permanezcan en un entorno seguro dentro y fuera de la institución.

“Es importante que los docentes mantengamos presencia constante, porque eso brinda tranquilidad tanto a los alumnos como a los padres de familia. La seguridad escolar también forma parte del proceso educativo”, añadió.

Con estas acciones, la Secundaria Técnica 74 reafirma su compromiso con la protección y formación integral de sus estudiantes, manteniendo una disciplina institucional que contribuye al orden, la confianza y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Comentarios