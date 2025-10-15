Cerrar X
Coahuila

Refuerzan seguridad en la Región Centro de Coahuila

La Policía Estatal de Coahuila coordinó un operativo de vigilancia en brechas, carreteras y caminos rurales de la Región Centro

  • 15
  • Octubre
    2025

La Policía Estatal de Coahuila coordinó el operativo de vigilancia en brechas, carreteras, caminos rurales y ranchos de la Región Centro de Coahuila, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.

Luis Ángel Estrada Picena, Comandante Regional de la Policía Estatal, coordinó el operativo en conjunto con corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno.

La Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo de Reacción Centro (GRC) y Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron también en el operativo.

Estos operativos son coordinados desde la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez.

Los resultados se revisan en las Mesas de La Paz que dirige el Fiscal General, Federico Fernández Montañez, así como el Subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores.


