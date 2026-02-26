Regidores solicitarán licencia para participar en elecciones

Cuatro regidores del Ayuntamiento de Saltillo solicitarán licencia este jueves para poder participar en el proceso para la elección de diputados este año, informó el alcalde Javier Díaz González.

“Tengo el conocimiento de quien se ha acercado conmigo a comentarme, no sé si vaya a haber alguna sorpresa por ahí, pero son la síndica Marimar Arroyo, el regidor Lalo Medrano, el regidor Michel Márquez y la regidora Alejandra Salazar”.

Los dos primeros, Arroyo y Medrano, son priistas que estarían participando por el PRI para uno de los distritos que están en juego este año para integrar el Congreso local, mientras Márquez competiría por Movimiento Ciudadano, y Salazar por Morena.

El edil señaló que se prevé que será durante la sesión de este jueves, cuando los interesados soliciten las licencias, pero aclaró que ello deberá ser avalado por el Congreso, que es quien ratifica a los suplentes para que puedan tomar la regiduría como propietarios.

Comentarios