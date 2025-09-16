Cerrar X
Coahuila

Región Centro sumará tres nuevas inversiones automotrices

Acumula la pérdida de 3 mil 363 empleos, lo que ha llevado a las autoridades a priorizar la atracción de inversiones para mitigar el impacto laboral.

  • 16
  • Septiembre
    2025

Tres nuevas inversiones del sector automotriz, de origen asiático, llegarán a la Región Centro de Coahuila antes de que concluya el año, con el objetivo de recuperar más de 3 mil empleos perdidos desde diciembre de 2024, informó el secretario de Economía estatal, Luis Olivares Martínez.

El funcionario explicó que ya se colocó la primera piedra de una planta coreana, mientras que otras dos compañías se encuentran en proceso de confirmación. 

“Una ya se anunció y se colocó la primera piedra, vienen otras dos que podrían concretarse este mismo año”, señaló.

La región acumula la pérdida de 3 mil 363 empleos entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, lo que ha llevado a las autoridades a priorizar la atracción de inversiones para mitigar el impacto laboral.

Asi mismo Olivares adelantó que se trabaja en una estrategia de relocalización industrial para trasladar parte de la carga productiva del sureste hacia Monclova, ciudad con condiciones logísticas y mano de obra disponible.

Agregó que también se esperan lineamientos federales sobre la extracción de gas shale, con el fin de abrir nuevas oportunidades de desarrollo energético e industrial en Coahuila.

Actualmente, la Secretaría de Economía estatal tiene en carpeta entre 30 a 35 proyectos de inversión, algunos frenados por cuestiones arancelarias y otros en revisión por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.

Se prevé que varias de estas iniciativas se concreten a inicios de 2026, una vez que arranquen las renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o concluya la prórroga arancelaria de 90 días impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump.

En cuanto a los aranceles aplicados a productos de origen chino, Olivares señaló que podrían beneficiar a ciertos sectores mexicanos, aunque pidió cautela. 

“Las certezas no llegarán hasta después de la revisión del tratado, pero confiamos en que la incertidumbre disminuya”, subrayó.


