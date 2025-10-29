Cerrar X
Coahuila

Renotaxi de Saltillo celebra el Día de Muertos sobre ruedas

El famoso Renotaxi de Saltillo sorprende con una decoración de Día de Muertos, llena de flores, catrinas y tradición que alegra las calles de la ciudad

  • 29
  • Octubre
    2025

El famoso Renotaxi de Saltillo, que se ha ganado el cariño de los saltillenses por sus originales decoraciones temáticas, vuelve a sorprender a los ciudadanos.

En esta ocasión, el singular vehículo luce una ambientación dedicada al Día de Muertos, con un altar, flores de cempasúchil y una catrina en lo más alto, recorriendo las principales avenidas de la capital coahuilense y llenando de color y tradición las calles.

Este taxi, que nació como una iniciativa navideña —decorado como un reno durante el mes de diciembre—, ha evolucionado con el paso de los años hasta convertirse en un símbolo de celebración y creatividad.

Su conductor, conocido por su entusiasmo y cercanía con la gente, adapta la decoración del vehículo según la temporada: desde el 14 de febrero y el Día del Niño, hasta el 10 de mayo o las fiestas patrias.

El chofer, ahora caracterizado como calavera, comentó que mantendrá la decoración de Día de Muertos hasta el 15 de noviembre, cuando dará paso a los motivos revolucionarios del 20 de noviembre, luego a los del 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, y finalmente cerrará el año retomando su tradicional estilo navideño.

Por lo pronto, el "Renotaxi" continúa alegrando a chicos y grandes con su homenaje rodante a la memoria y las tradiciones mexicanas.


