Coahuila

Reportan oficiales heridos por segundo ataque en zona norte

De acuerdo con los primeros reportes, elementos militares resultaron heridos por esquirlas y se mantienen en hospitalización

  • 16
  • Octubre
    2025

Hace unos momentos, en rueda de prensa ofrecida por el fiscal Federico Fernández Montañez, se informó que se registró un nuevo ataque al norte del estado, del cual no dio mayores pormenores. 

Asimismo, habló en torno a la emboscada que sufrieron elementos del Ejército sobre la brecha La Gloria, conocida como la brecha del Callejón, en el municipio de Hidalgo, Coahuila, donde refirió que los elementos militares resultaron con heridas provocadas por esquirlas y se mantienen en hospitalización. 

En cuanto a lo señalado por el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, indicó que no se tiene información de que los militares hayan sido privados de su libertad. 

Fernández Montañez se mantiene en trayecto a Piedras Negras para conocer más sobre esta situación, destacando que, de momento, se mantienen activos operativos en todas las colindancias con los municipios fronterizos.


